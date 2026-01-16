MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz laden zu einem Infofrühstück zum Thema Glasfaser ein.
Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz laden zu einem Infofrühstück zum Thema Glasfaser ein. Bild: Ronny Küttner
Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz laden zu einem Infofrühstück zum Thema Glasfaser ein.
Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz laden zu einem Infofrühstück zum Thema Glasfaser ein. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Erzgebirge: Stadtwerke planen Ausbau des Glasfasernetzes
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Unternehmen aus Annaberg-Buchholz will über aktuelle Entwicklungen informieren, technische Hintergründe erläutern und einen Ausblick auf die weiteren Pläne geben. Bürger sind dafür zu einem Infofrühstück eingeladen.

Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz laden für diesen Samstag zu einem Infofrühstück zum Thema Glasfaser ein. Das Unternehmen will von 9 bis 12 Uhr im Restaurant der Schwimmhalle Atlantis über aktuelle Entwicklungen informieren, technische Hintergründe erläutern und einen Ausblick auf die weiteren Ausbaupläne geben. „Im Mittelpunkt steht der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:05 Uhr
4 min.
Fehlerfreie Preuß ohne Podest - Grotian blickt gen Olympia
Franziska Preuß am Ruhpoldinger Schießstand.
Franziska Preuß zeigt sich beim Weltcup in ihrer Wahlheimat stark verbessert. Sie trifft alle Scheibe, aber dennoch reicht es nicht. Selina Grotian knackt derweil die halbe Olympia-Norm.
Sandra Degenhardt und Thomas Wolfer, dpa
08.01.2026
3 min.
Museum im Erzgebirge geschlossen: Baustart für neues Welterbe-Besucherzentrum
Kurator Jörg Bräuer und weitere Helfer haben damit begonnen, die „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz auszuräumen. Damit fällt zugleich der Startschuss für ein Millionenprojekt.
In der „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz haben umfangreiche Arbeiten begonnen. Die Stadt setzt sich ein ehrgeiziges Ziel für das Millionenprojekt. Bis dahin aber kommt es zu Einschränkungen.
Patrick Herrl
07.01.2026
2 min.
Neuer Lidl-Markt im Erzgebirge: Großprojekt nimmt erste Hürde im Stadtrat
Der aktuelle Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll einem Neubau weichen.
Der Discounter plant den Abriss und Neubau einer Filiale in Annaberg-Buchholz. Trotz großer Zustimmung gibt es auch kritische Töne.
Patrick Herrl
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel