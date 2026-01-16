Erzgebirge: Stadtwerke planen Ausbau des Glasfasernetzes

Das Unternehmen aus Annaberg-Buchholz will über aktuelle Entwicklungen informieren, technische Hintergründe erläutern und einen Ausblick auf die weiteren Pläne geben. Bürger sind dafür zu einem Infofrühstück eingeladen.

Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz laden für diesen Samstag zu einem Infofrühstück zum Thema Glasfaser ein. Das Unternehmen will von 9 bis 12 Uhr im Restaurant der Schwimmhalle Atlantis über aktuelle Entwicklungen informieren, technische Hintergründe erläutern und einen Ausblick auf die weiteren Ausbaupläne geben. „Im Mittelpunkt steht der... Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz laden für diesen Samstag zu einem Infofrühstück zum Thema Glasfaser ein. Das Unternehmen will von 9 bis 12 Uhr im Restaurant der Schwimmhalle Atlantis über aktuelle Entwicklungen informieren, technische Hintergründe erläutern und einen Ausblick auf die weiteren Ausbaupläne geben. „Im Mittelpunkt steht der...