Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand bei einem Unfall in Thum. Bild: Patrick Seeger/dpa
Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand bei einem Unfall in Thum. Bild: Patrick Seeger/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Teil eines Holzhäuschens auf Anhänger macht sich selbstständig
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Der Sachschaden bei dem Unfall in Thum beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Thum.

Sachschaden in fünfstelliger Höhe ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Thum, bei dem sich ein Teil eines Holzhäuschens selbstständig gemacht hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war am Morgen des 1. September gegen 9.45 Uhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Audi samt Anhänger auf der Herolder Straße (Staatsstraße 233) unterwegs. Dabei machte sich ein Teil eines auf dem Anhänger geladenen Holzhäuschens selbständig und fiel gegen einen entgegenkommenden Audi (Fahrer: 47 Jahre). Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, ist der Pressemitteilung der Polizeidirektion weiter zu entnehmen. Es entstand Sachschaden am Audi des 47-Jährigen in Höhe von etwa 20.000 Euro. (bz)

