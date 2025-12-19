MENÜ
Der Thumer Sven Meyer (r.) übergab 1500 Euro an Thomas Hänel für dessen Projekt.
Der Thumer Sven Meyer (r.) übergab 1500 Euro an Thomas Hänel für dessen Projekt.
Annaberg
Erzgebirge: Trucks leuchten für guten Zweck
Redakteur
Von Katrin Kablau
Bei der Veranstaltung „Lichterglanz“ im November auf dem Annaberger Kätplatz ist Geld gesammelt worden. Jetzt steht fest, wer die Spendensumme erhält.

„Lichterglanz“ auf dem Annaberger Kätplatz. Vier Wochen ist es her, da leuchtete das Weihnachtsland für einen Abend – und das bereits Mitte November. Auf 7000 Besucher schätzte Organisator Sven Meyer die Anzahl der Besucher, deutlich mehr als bei der Premiere im Vorjahr. Für 120 Teilnehmer, zum Großteil Trucker, war es...
