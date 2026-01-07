Erzgebirge: Über 400 Besucher erleben einzigartiges Krippenspiel

Annaberg
Beim 20. Bergmännischen Krippenspiel spielten Mitglieder der Bergknapp- und Brüderschaft Oberscheibe/Scheibenberg das biblische Weihnachtsgeschehen nach.
Mehr als 400 Besucher sind zu Hochneujahr zur Bergvesper in die Scheibenberger St. Johanniskirche gekommen. Beim 20. Bergmännischen Krippenspiel spielten Mitglieder der Bergknapp- und Brüderschaft Oberscheibe/Scheibenberg unter dem Motto „Das Kind in der Bergkaue“ das biblische Weihnachtsgeschehen nach. Johannes Langer hatte die...
