Bei einer früheren Ausgabe der Spätschicht stieß das Angebot der Aweba in Aue zum Blick hinter die Kulissen auf reges Interesse.
Bei einer früheren Ausgabe der Spätschicht stieß das Angebot der Aweba in Aue zum Blick hinter die Kulissen auf reges Interesse. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Annaberg
Erzgebirge: Unternehmen gestatten Blick hinter die Kulissen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter dem Namen „Spätschicht“ laden Firmen Jobsuchende und Neugierige dazu ein, sich einmal näher in den Betrieben der Region umzuschauen. Bei Führungen wird auch deren Arbeit näher vorgestellt.

Am 14. November gibt es in der Reihe „Spätschicht" die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Betriebe in der Region zu werfen. So öffnen sich die Türen der beteiligten Unternehmen nicht nur im Erzgebirgskreis, sondern auch in Chemnitz, in Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau. Die 100 teilnehmenden Unternehmen und Institutionen...
