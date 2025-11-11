Erzgebirge: Unternehmen gestatten Blick hinter die Kulissen

Unter dem Namen „Spätschicht“ laden Firmen Jobsuchende und Neugierige dazu ein, sich einmal näher in den Betrieben der Region umzuschauen. Bei Führungen wird auch deren Arbeit näher vorgestellt.

Am 14. November gibt es in der Reihe „Spätschicht“ die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Betriebe in der Region zu werfen. So öffnen sich die Türen der beteiligten Unternehmen nicht nur im Erzgebirgskreis, sondern auch in Chemnitz, in Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau. Die 100 teilnehmenden Unternehmen und Institutionen... Am 14. November gibt es in der Reihe „Spätschicht“ die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Betriebe in der Region zu werfen. So öffnen sich die Türen der beteiligten Unternehmen nicht nur im Erzgebirgskreis, sondern auch in Chemnitz, in Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau. Die 100 teilnehmenden Unternehmen und Institutionen...