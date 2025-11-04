Erzgebirge: Verleihung des Ehrenpreises „Erzgebürger“ auch im Live-Stream zu sehen

Annaberg
Zur Gala am 7. November im Kulturhaus Aue werden im Beisein aller Nominierten die Preisträger des Regionalpreises „Erzgebürger“ bekanntgegeben.
Der Erzgebirgskreis würdigt erneut ehrenamtliches Engagement im Landkreis mit dem Preis „Erzgebürger“. Geehrt werden Einzelpersonen, Vereine, Gruppen, Institutionen und Projekte, die sich für den Erzgebirgskreis engagieren. Zur Gala am 7. November im Kulturhaus Aue werden die Preisträger bekannt gegeben. Vergeben wird der Preis in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.