Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Erzgebirge: Verleihung des Ehrenpreises „Erzgebürger“ auch im Live-Stream zu sehen

Im Kulturhaus Aue findet die Gala zur Verleihung des Regionalpreises „Erzgebürger“ statt.
Im Kulturhaus Aue findet die Gala zur Verleihung des Regionalpreises „Erzgebürger“ statt. Bild: Georg Dostmann
Im Kulturhaus Aue findet die Gala zur Verleihung des Regionalpreises „Erzgebürger“ statt.
Im Kulturhaus Aue findet die Gala zur Verleihung des Regionalpreises „Erzgebürger“ statt. Bild: Georg Dostmann
Annaberg
Erzgebirge: Verleihung des Ehrenpreises „Erzgebürger“ auch im Live-Stream zu sehen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Gala am 7. November im Kulturhaus Aue werden im Beisein aller Nominierten die Preisträger des Regionalpreises „Erzgebürger“ bekanntgegeben.

Der Erzgebirgskreis würdigt erneut ehrenamtliches Engagement im Landkreis mit dem Preis „Erzgebürger“. Geehrt werden Einzelpersonen, Vereine, Gruppen, Institutionen und Projekte, die sich für den Erzgebirgskreis engagieren. Zur Gala am 7. November im Kulturhaus Aue werden die Preisträger bekannt gegeben. Vergeben wird der Preis in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
09.09.2025
4 min.
Wenn Eltern Theater machen: Dieses Theater begeistert seit 25 Jahren das Erzgebirge
„De Äppelgriebse“ haben dieses Jahr ihr 25. Jubiläum.
Vor 25 Jahren entstand in Lippersdorf aus einer spontanen Idee ein Elterntheater. „De Äppelgriebse“ bringen seither Kinder und Erwachsene zum Lachen.
Lea-Marie Reinke
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
30.05.2025
1 min.
Erzgebirge: Preisträger des Regionalpreises stehen fest
Auf die Preisträger wartet im November eine große Gala. Im Bild: das Schneeberger Tanzprojekt Keen On Rhythm im vergangenen Jahr.
Verliehen wird der „Erzgebürger“ im November. Bis dahin werden die Namen unter Verschluss gehalten.
Babette Zaumseil
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel