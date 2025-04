Erzgebirge: Vermeintlicher Heizungsmonteur stiehlt Seniorin Goldschmuck

Der Mann drängte die Frau in die Küche ihrer Wohnung in Sehma und verwickelte sie in ein Gespräch. Sein Komplize durchsuchte inzwischen Wohn- und Schlafzimmer.

Ein vermeintlicher Heizungsmonteur hat einer Seniorin in Sehma Goldschmuck gestohlen. Laut Polizei hat der Mann am Montag gegen 13.30 Uhr bei der Frau in der Schlettauer Straße geklingelt. Er gab an, Reparaturen an der Heizung vornehmen zu müssen. „Unter Vorhalten eines Zettels wurde die Geschädigte in ihre Küche gedrängt und in ein...