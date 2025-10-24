Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf diesem lange ungenutzten Hochstand war die tote Frau zufällig entdeckt worden.
Auf diesem lange ungenutzten Hochstand war die tote Frau zufällig entdeckt worden. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Erzgebirge: Vermisstenfall Stephanie M. liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft
Redakteur
Von Katrin Kablau
Eine Straftat schloss die Polizei sofort nach dem Fund der Toten in Herold aus. Doch woran starb die Frau, die laut Polizeiermittlungen oft auch als Rucksacktouristin unterwegs war?

Den Vermisstenfall Stephanie M. hat die Chemnitzer Polizei zu den Akten gelegt. Ein DNA-Abgleich brachte die Gewissheit: Bei der am 27. September auf einem Hochstand für Jäger gefundenen Toten im Thumer Ortsteil Herold handelt es sich um die 38-Jährige.
