Im Februar war Stephanie M. aus Ehrenfriedersdorf spurlos verschwunden. Bild: Sebastian Paul/Montage Uwe Mann
Im Februar war Stephanie M. aus Ehrenfriedersdorf spurlos verschwunden. Bild: Sebastian Paul/Montage Uwe Mann
Annaberg
Tod einer Erzgebirgerin: Wichtige Fragen zum Fall Stephanie M. bleiben unbeantwortet
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 4. Februar verschwand die Ehrenfriedersdorferin spurlos. Eine Straftat schloss die Polizei unmittelbar nach dem Fund der Toten in Herold aus.

Der Tod einer Erzgebirgerin wird offensichtlich nicht gänzlich aufgeklärt. Das geht aus der jüngsten Antwort von Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart hervor. Sie ist Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, betraut mit dem Fall.
