2026 wird 525 Jahre Buchholz gefeiert. Auftakt ist am Sonnabend.
2026 wird 525 Jahre Buchholz gefeiert. Auftakt ist am Sonnabend.
Annaberg
Erzgebirge: Was Besucher beim Auftakt zu 525 Jahre Buchholz erwartet
Redakteur
Von Annett Honscha
Die Buchholzer starten am Sonnabend in ein Jubiläumsjahr. Dazu wird ins Feuerwehrdepot eingeladen. Wie es danach weitergeht.

Die Buchholzer starten am Sonnabend in ein Festjahr. Dazu wird ab 16.30 Uhr ins Feuerwehrdepot an der St. Katharinenkirche eingeladen. Gefeiert wird die Gründung der damaligen Stadt „St. Katharinenberg im Buchenholze“ vor 525 Jahren. Koordiniert wird alles vom Organisationsteam des Buchholzer Jahrmarkts.
