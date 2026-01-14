Erzgebirge: Was Besucher beim Auftakt zu 525 Jahre Buchholz erwartet

Annaberg
Die Buchholzer starten am Sonnabend in ein Festjahr. Dazu wird ab 16.30 Uhr ins Feuerwehrdepot an der St. Katharinenkirche eingeladen. Gefeiert wird die Gründung der damaligen Stadt „St. Katharinenberg im Buchenholze“ vor 525 Jahren. Koordiniert wird alles vom Organisationsteam des Buchholzer Jahrmarkts.
