Erzgebirge: Was Menschen im Jahr 2026 wichtig ist

Annaberg
Was verbinden Menschen mit dem neuen Jahr? Was haben sie sich vorgenommen? „Freie Presse“ besuchte Silvesterpartys am Fichtelberg sowie in Eibenstock und befragte Einheimische und Gäste.
Bei Schnee, Sturm und frostigen Temperaturen haben in Oberwiesenthal Menschen gemeinsam das neue Jahr begrüßt. Bereits am Silvesternachmittag begann an der Freilichtbühne die Feier. Im dichten Schneegestöber sorgten Musik, heiße Getränke und Rodelspaß für ausgelassene Stimmung. Viele Besucher reisten eigens wegen der winterlichen...
