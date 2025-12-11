MENÜ
Seit etwas mehr als einem Jahr gilt bereits Tempo 20 auf der Wolkensteiner Straße. Nun soll der grundhafte Ausbau der Straße in der Annaberger Innenstadt erfolgen.
Seit etwas mehr als einem Jahr gilt bereits Tempo 20 auf der Wolkensteiner Straße. Nun soll der grundhafte Ausbau der Straße in der Annaberger Innenstadt erfolgen.
Annaberg
Erzgebirge: Wichtigste Straße in Annaberger Innenstadt wird grundlegend umgebaut
Von Patrick Herrl
Im Zentrum der Kreisstadt wird das nächste Großprojekt vorbereitet: Die Wolkensteiner Straße soll gebaut und umgestaltet werden. Im Zuge der Planung sind auch die Bürger gefragt.

Sie gilt als die wichtigste Verkehrsverbindung ins Zentrum von Annaberg. Nun plant die Stadt, die Wolkensteiner Straße nicht nur zu bauen, sondern auch umzugestalten. Dabei setzt die Verwaltung auch auf Bürgerhinweise.
Mehr Artikel