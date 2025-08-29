Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Megga? Dohlm? Vermutlich hilft dieser Wegweiser in Auerbach Uhiesischen nicht weiter. Bild: Robby Schubert
Megga? Dohlm? Vermutlich hilft dieser Wegweiser in Auerbach Uhiesischen nicht weiter. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Erzgebirge: Wie heißt das Mundartwort 2025?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast zwei Monate haben Erzgebirger Zeit, für ihr Lieblingswort „Rund um de Schupp (Rund um den Schuppen)“ abzustimmen. Der Erzgebirgsverein sucht zum neunten Mal nach dem Mundartwort.

Gauchnschepper, Tschitscheriegrie oder vielleicht Huscherle? Zum neunten Mal sucht der Erzgebirgsverein nach dem erzgebirgischen Mundartwort. Vorausgewählt wurden zehn Wörter. Die Aktion läuft unter Regie des Erzgebirgsvereins (EZV) mit Sitz in Schneeberg.
