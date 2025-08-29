Erzgebirge: Wie heißt das Mundartwort 2025?

Fast zwei Monate haben Erzgebirger Zeit, für ihr Lieblingswort „Rund um de Schupp (Rund um den Schuppen)“ abzustimmen. Der Erzgebirgsverein sucht zum neunten Mal nach dem Mundartwort.

Gauchnschepper, Tschitscheriegrie oder vielleicht Huscherle? Zum neunten Mal sucht der Erzgebirgsverein nach dem erzgebirgischen Mundartwort. Vorausgewählt wurden zehn Wörter. Die Aktion läuft unter Regie des Erzgebirgsvereins (EZV) mit Sitz in Schneeberg.