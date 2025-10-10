Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Was auf „Sperrguschn“, „kabsch“, „Lorks“, „dampern“, „ausbuzeln“, „nausbelzen“, „Dippl“ und „Kafterle“ folgt, bleibt bis Anfang November trotz Abstimmungsschluss ein Geheimnis.
Was auf „Sperrguschn“, „kabsch“, „Lorks“, „dampern“, „ausbuzeln“, „nausbelzen“, „Dippl“ und „Kafterle“ folgt, bleibt bis Anfang November trotz Abstimmungsschluss ein Geheimnis. Bild: Thomas Wittig
Was auf „Sperrguschn“, „kabsch“, „Lorks“, „dampern“, „ausbuzeln“, „nausbelzen“, „Dippl“ und „Kafterle“ folgt, bleibt bis Anfang November trotz Abstimmungsschluss ein Geheimnis.
Was auf „Sperrguschn“, „kabsch“, „Lorks“, „dampern“, „ausbuzeln“, „nausbelzen“, „Dippl“ und „Kafterle“ folgt, bleibt bis Anfang November trotz Abstimmungsschluss ein Geheimnis. Bild: Thomas Wittig
Annaberg
Nur noch wenige Tage: Erzgebirger entscheiden übers Mundartwort des Jahres 2025
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum neunten Mal in Folge sucht der Erzgebirgsverein nach dem Erzgebirgswort – dieses Mal zum Thema „Rund um de Schupp (Rund um den Schuppen)“. Post, klassisch wie digital, kommt dazu aus ganz Deutschland.

Carmen Krüger steckt in einem Dilemma. Nur bis Sonntag bleibt ihr Zeit, sich zu entscheiden – so wie alle anderen, die sich an der Abstimmung über das Mundartwort 2025 im Erzgebirge beteiligen wollen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
29.08.2025
2 min.
Erzgebirge: Wie heißt das Mundartwort 2025?
Megga? Dohlm? Vermutlich hilft dieser Wegweiser in Auerbach Uhiesischen nicht weiter.
Fast zwei Monate haben Erzgebirger Zeit, für ihr Lieblingswort „Rund um de Schupp (Rund um den Schuppen)“ abzustimmen. Der Erzgebirgsverein sucht zum neunten Mal nach dem Mundartwort.
Katrin Kablau
09.10.2025
2 min.
Tödliches Zirkus-Unglück in Bautzen: Mutter der Toten erhebt schwere Vorwürfe
Update
Bautzen, am 28. September: Polizisten gehen am Tag nach dem Unglück in das Zirkuszelt auf dem Schützenplatz.
Es sollte ein unterhaltsamer Abend im Zirkuszelt sein, doch alles endete in einer Tragödie. Eine 27-Jährige starb. Ihre Mutter sprach jetzt im Fernsehen.
Patrick Hyslop
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
Mehr Artikel