Erzgebirge: Wie steht es um die Assistenten an den Förderschulen?

Anfang Juni haben Schüler und Mitarbeiter des Förderzentrums Annaberg für den Erhalt der Assistenzstellen demonstriert. Wie steht es heute um die Stellen und was machen die Assistenten an den Schulen?

Schüler und Lehrkräfte stehen gemeinsam vor dem Förderzentrum Annaberg-Buchholz, sie halten Plakate hoch. „Ihr gehört zu uns!" ist zu lesen. Das war Anfang Juni. Sie wollten ein Zeichen setzen.