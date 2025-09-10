Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die drei Assistenten am Förderzentrum Annaberg wollen gern bleiben: Sandy Leischnig, Nick Stölzel und Beatrice Polter (v. l.).
Die drei Assistenten am Förderzentrum Annaberg wollen gern bleiben: Sandy Leischnig, Nick Stölzel und Beatrice Polter (v. l.). Bild: Nadja Schmiedel/Förderzentrum Annaberg
Die drei Assistenten am Förderzentrum Annaberg wollen gern bleiben: Sandy Leischnig, Nick Stölzel und Beatrice Polter (v. l.).
Die drei Assistenten am Förderzentrum Annaberg wollen gern bleiben: Sandy Leischnig, Nick Stölzel und Beatrice Polter (v. l.). Bild: Nadja Schmiedel/Förderzentrum Annaberg
Annaberg
Erzgebirge: Wie steht es um die Assistenten an den Förderschulen?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anfang Juni haben Schüler und Mitarbeiter des Förderzentrums Annaberg für den Erhalt der Assistenzstellen demonstriert. Wie steht es heute um die Stellen und was machen die Assistenten an den Schulen?

Schüler und Lehrkräfte stehen gemeinsam vor dem Förderzentrum Annaberg-Buchholz, sie halten Plakate hoch. „Ihr gehört zu uns!“ ist zu lesen. Das war Anfang Juni. Sie wollten ein Zeichen setzen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.07.2025
3 min.
Haushaltsbeschluss des Freistaats: Sind die Schulassistenten in Chemnitz nun gerettet?
Die Schulassistenten Nicole Klug (l.) und Sebastian Behr sowie Elternvertreterin Karina Lorenz.
Mehrere Schulen protestierten zuletzt gegen das drohende Aus der Schulassistenten. Die Behörden verwiesen auf die schwierigen Etat-Verhandlungen im Land. Der Haushalt steht nun. Ist also alles gut?
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
23.06.2025
4 min.
„Wir brauchen euch“ – Hunderte Schüler protestieren in Chemnitz für Schulassistenten
Rund 200 Schüler und Lehrer versammelten sich am Montag vor dem Rathaus, um für Schulsozialarbeiter und -assistenten zu demonstrieren.
Am Pestalozzi-Förderzentrum wird jede helfende Hand benötigt. Für einen dieser Helfer war aber schon nach vier Monaten kein Geld mehr da, eine andere Helferin weiß nicht, wie es ab August weitergeht.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel