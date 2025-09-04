Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Ukrainer sind am 3. September über den Grenzübergang Reitzenhain abgeschoben worden.
Zwei Ukrainer sind am 3. September über den Grenzübergang Reitzenhain abgeschoben worden. Bild: Kristian Hahn
Zwei Ukrainer sind am 3. September über den Grenzübergang Reitzenhain abgeschoben worden.
Zwei Ukrainer sind am 3. September über den Grenzübergang Reitzenhain abgeschoben worden. Bild: Kristian Hahn
Annaberg
Erzgebirge: Zwei ukrainische Staatsangehörige nach Einreise abgeschoben
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Unter anderem verfügten die Männer, die aus Tschechien eingereist waren, nicht über die Mittel, ihren Aufenthalt in Deutschland zu gewährleisten.

Zwei ukrainische Staatsangehörige sind am 3. September über den Grenzübergang Reitzenhain abgeschoben worden. Sie waren Mitreisende in einem Ford Focus mit tschechischen Kennzeichen, der am Morgen über Bärenstein nach Deutschland fuhr. Bundespolizisten in Zivil kontrollierten diesen am Ortsausgang Bärenstein. Insassen waren drei Ukrainer,...
