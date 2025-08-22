Erzgebirger auf Goldsuche im Land der Eisbären

Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt wagen fünf Erzgebirger ein Abenteuer – verbunden mit einem Knochenjob, der selbst harte Männer an ihre Grenzen bringt. Sie schürfen nach Gold auf Grönland: Einer von ihnen berichtet von seinen Erlebnissen.

Es gehört oftmals Mut dazu, seine Träume zu verwirklichen. Auf fünf Erzgebirger trifft das auf jeden Fall zu. Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt wagen sie ein Abenteuer – verbunden mit vielen Eindrücken, neuen Erfahrungen und einem Knochenjob, der selbst harte Männer an ihre Grenzen bringt. Denn sie arbeiten als Goldschürfer auf... Es gehört oftmals Mut dazu, seine Träume zu verwirklichen. Auf fünf Erzgebirger trifft das auf jeden Fall zu. Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt wagen sie ein Abenteuer – verbunden mit vielen Eindrücken, neuen Erfahrungen und einem Knochenjob, der selbst harte Männer an ihre Grenzen bringt. Denn sie arbeiten als Goldschürfer auf...