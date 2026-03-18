Erzgebirger feiern ihren „Rockstar“ – bis hin zu seinem Bart

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Der legendäre Bart von Anton Günther: Auch Alleinunterhalter Robby Schubert nimmt an der haarigen Challenge im Erzgebirge teil.
Der legendäre Bart von Anton Günther: Auch Alleinunterhalter Robby Schubert nimmt an der haarigen Challenge im Erzgebirge teil. Foto: Robby Schubert
Norman Horatzschek hat zu Beginn dank künstlicher Intelligenz bei Facebook schon einmal einen Vorgeschmack geteilt, wie er äußerlich dem erzgebirgischen Original nahe kommen könnte.
Norman Horatzschek hat zu Beginn dank künstlicher Intelligenz bei Facebook schon einmal einen Vorgeschmack geteilt, wie er äußerlich dem erzgebirgischen Original nahe kommen könnte. Foto: Screenshot: FP
Norman Horatzscheck zu Beginn der Challenge (rechts). Inzwischen kann sich sein Bart sehen lassen. Und noch bleibt reichlich Zeit.
Norman Horatzscheck zu Beginn der Challenge (rechts). Inzwischen kann sich sein Bart sehen lassen. Und noch bleibt reichlich Zeit. Collage: FP/Fotos: Norman Horatzscheck
Mitinitiator Georg Stefan Seidl nimmt ebenfalls an der Bart-Challenge teil. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich.
Mitinitiator Georg Stefan Seidl nimmt ebenfalls an der Bart-Challenge teil. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich. Collage: FP/Fotos: Georg Stefan Seidl
Der legendäre Bart von Anton Günther: Auch Alleinunterhalter Robby Schubert nimmt an der haarigen Challenge im Erzgebirge teil.
Der legendäre Bart von Anton Günther: Auch Alleinunterhalter Robby Schubert nimmt an der haarigen Challenge im Erzgebirge teil. Foto: Robby Schubert
Norman Horatzschek hat zu Beginn dank künstlicher Intelligenz bei Facebook schon einmal einen Vorgeschmack geteilt, wie er äußerlich dem erzgebirgischen Original nahe kommen könnte.
Norman Horatzschek hat zu Beginn dank künstlicher Intelligenz bei Facebook schon einmal einen Vorgeschmack geteilt, wie er äußerlich dem erzgebirgischen Original nahe kommen könnte. Foto: Screenshot: FP
Norman Horatzscheck zu Beginn der Challenge (rechts). Inzwischen kann sich sein Bart sehen lassen. Und noch bleibt reichlich Zeit.
Norman Horatzscheck zu Beginn der Challenge (rechts). Inzwischen kann sich sein Bart sehen lassen. Und noch bleibt reichlich Zeit. Collage: FP/Fotos: Norman Horatzscheck
Mitinitiator Georg Stefan Seidl nimmt ebenfalls an der Bart-Challenge teil. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich.
Mitinitiator Georg Stefan Seidl nimmt ebenfalls an der Bart-Challenge teil. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich. Collage: FP/Fotos: Georg Stefan Seidl
Annaberg
Erzgebirger feiern ihren „Rockstar“ – bis hin zu seinem Bart
Redakteur
Von Patrick Herrl
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Anlässlich des 150. Geburtstags von Anton Günther wird es verschiedene Events geben. Ein Verein hat sich zwei besondere Aktionen einfallen lassen. Die haben mit großen Hits und einem legendären Bart zu tun.

Von wegen altbacken und eingestaubt: Anton Günther ist aktueller denn je. Beispiel gefällig? Das Liedersingen an der Günther-Ruh – eine Erinnerungsstätte für den Heimatdichter und Liedermacher im tschechischen Weipert – zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. 2026 aber rückt der wohl bedeutendste Mundartdichter, Sänger und Komponist des...
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In den sozialen Medien wird dazu aufgerufen, sich bis zum 150. Geburtstag des Heimatdichters und Liedermachers genau so einen Bart wachsen zu lassen, für den Anton Günther bekannt war. Der neue Verein hinter der Aktion hat weitere Ziele.
Patrick Herrl
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