Erzgebirger feiern ihren „Rockstar“ – bis hin zu seinem Bart

Anlässlich des 150. Geburtstags von Anton Günther wird es verschiedene Events geben. Ein Verein hat sich zwei besondere Aktionen einfallen lassen. Die haben mit großen Hits und einem legendären Bart zu tun.

Von wegen altbacken und eingestaubt: Anton Günther ist aktueller denn je. Beispiel gefällig? Das Liedersingen an der Günther-Ruh – eine Erinnerungsstätte für den Heimatdichter und Liedermacher im tschechischen Weipert – zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. 2026 aber rückt der wohl bedeutendste Mundartdichter, Sänger und Komponist des... Von wegen altbacken und eingestaubt: Anton Günther ist aktueller denn je. Beispiel gefällig? Das Liedersingen an der Günther-Ruh – eine Erinnerungsstätte für den Heimatdichter und Liedermacher im tschechischen Weipert – zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. 2026 aber rückt der wohl bedeutendste Mundartdichter, Sänger und Komponist des...