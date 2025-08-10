Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: André März
Bild: André März
Annaberg
Erzgebirger feiern „Kaisermania“ im Kurpark Wiesenbad auf Großbildleinwand mit
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Höhepunkt der Wiesenbader Sommermusiken im Kurpark haben Hunderte Erzgebirger mitgefeiert

Zahlreiche Schlagerfans haben am Samstagabend bei einer Public Viewing Veranstaltung im Kurpark die „Kaisermania“ mit Roland Kaiser gefeiert. Durch die Live-Übertragung aus Dresden konnten Kaiser-Fans aus dem Erzgebirge auf einer großen Leinwand den Schlagersänger miterleben und feiern. Etwa 750 Besucher nutzten bei bestem Sommerwetter und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
06.08.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Rock am Teich, „Kaisermania“, Oldtimertreffen und Dorffest
Die Band Feuerengel hat sich mit Haut und Haar, Flammenwerfer und Funkenregen ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Am 9. August ist sie in Schneeberg.
An diesem Wochenende ist für jeden Geschmack etwas geboten. Fans von Rockmusik kommen genauso auf ihre Kosten wie die Freunde von Schlagermusik. Auch ein Traktoren- und Oldtimertreffen findet statt.
unseren Reporterinnen und Reportern
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
07.08.2025
2 min.
Kaisermania in Hartmannsdorf: Wann Schlagerfans am liebsten ins Freibad gehen
Public Viewing der Kaisermania 2024 im Naturbad.
Das Naturbad Hartmansdorf bereitet sich auf ein Großevent vor. Am Samstagabend läuft dort die Übertragung der Kaisermania. Gutes Wetter und beste Stimmung werden erwartet.
Steffi Hofmann
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel