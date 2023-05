Erzgebirger nimmt mit Smartphone-App an globalem Spendenlauf teil

Der "Wings for Life World Run" war ein Erfolg auf ganzer Linie. 206.728 Teilnehmer in 158 Ländern haben 5,8 Millionen erlaufen - für die Rückenmarkforschung. Ein Hauch von diesem gigantischen Spendenlauf, der zum 10. Mal stattgefunden hat, war auch im Erzgebirge spürbar. Ein Königswalder war bereits zum dritten Mal in Folge dabei. Dennoch gab es...