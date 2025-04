Erzgebirgerin neue stellvertretende Landes vorsitzende der FDP

Ulrike Harzer will Blick wieder auf Regionen lenken, die zu oft vergessen würden: wie das Erzgebirge.

Ulrike Harzer aus Deutschneudorf ist neue stellvertretende Landesvorsitzende der FDP. Sie wurde auf dem Landesparteitag mit großer Mehrheit gewählt, heißt es in einer Mitteilung – in einer Phase, in der sich der Landesverband nach dem Verlust aller Mandate im Bundestag, Landtag und vielen Kommunen in einem tiefgreifenden Erneuerungsprozess...