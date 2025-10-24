Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums befindet sich die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Im Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums befindet sich die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Bild: Küttner
Annaberg
Erzgebirgsklinikum kündigt Chefarzt fristlos
Von Patrick Herrl und Kjell Riedel
Auslöser der Entlassung sind nach Angaben des Geschäftsführers massive Vorwürfe gegen den Mediziner. Wie es nun in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz weitergeht.

Das Erzgebirgsklinikum hat sich vom Chefarzt der Klinik für Gynäkologie getrennt. Darüber hat das Klinikum am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung informiert.
