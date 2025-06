Erzgebirgskrimi in Crottendorf deckt tödliche Intrigen und Familiengeheimnisse auf

Drei Geschwister, drei mysteriöse Todesfälle. Die Premierenlesung zu Daniell Zinns neuem Roman „Glutrotes Erzgebirge“ im Crottendorfer Räucherkerzenland war ausverkauft. Doch es gibt schon neue Pläne.

Es geschah in Crottendorf. Am Anfang deutete alles auf einen schrecklichen Unfall und einen Suizid hin: Eine Dachdeckerin verlor die Balance, stürzte vom Dach und erlag wenig später ihren schweren inneren Verletzungen. Wenig später lehnte ein Arzt mit aufgeschnittenen Pulsadern an einer verschlossenen Tür in einem Raum mit geschlossenem...