Vorfreude bei Krimifans im Erzgebirge groß: Premierenlesungen in kürzester Zeit ausverkauft

Konflikte, Eifersucht und verborgene Geheimnisse in trügerischer Dorfidylle – das sind auch die Zutaten für den neuen Roman von Danielle Zinn. Und die nächsten Verbrechen kündigen sich schon an.

Erst in zwei Wochen kommt der neue Krimi aus dem Erzgebirge von Autorin Danielle Zinn in den Buchhandel. Doch die Fans können es kaum noch erwarten. So war nach der ersten auch die zweite Premierenlesung im Räucherkerzenland in Crottendorf binnen kürzester Zeit ausverkauft. Deshalb gibt es noch einen dritten Lesetermin an gleicher Stelle: den...