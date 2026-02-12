MENÜ
  • Vorfreude bei Krimifans im Erzgebirge groß: Premierenlesungen in kürzester Zeit ausverkauft

Lebens- und Krimipartner aus Crottendorf: die Autoren Danielle Zinn und René Seidenglanz.
Lebens- und Krimipartner aus Crottendorf: die Autoren Danielle Zinn und René Seidenglanz. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Vorfreude bei Krimifans im Erzgebirge groß: Premierenlesungen in kürzester Zeit ausverkauft
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Konflikte, Eifersucht und verborgene Geheimnisse in trügerischer Dorfidylle – das sind auch die Zutaten für den neuen Roman von Danielle Zinn. Und die nächsten Verbrechen kündigen sich schon an.

Erst in zwei Wochen kommt der neue Krimi aus dem Erzgebirge von Autorin Danielle Zinn in den Buchhandel. Doch die Fans können es kaum noch erwarten. So war nach der ersten auch die zweite Premierenlesung im Räucherkerzenland in Crottendorf binnen kürzester Zeit ausverkauft. Deshalb gibt es noch einen dritten Lesetermin an gleicher Stelle: den...
