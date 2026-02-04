MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Neuer Krimi „Finsteres Erzgebirge“: Warum es in Crottendorf immer wieder neue Tatorte gibt

Krimiautorin Danielle Zinn vor der Weihnachtspyramide in Crottendorf – einem der Tatorte in ihren Erzgebirgskrimis. Am 26. Februar kommt ihr dritter in den Buchhandel.
Krimiautorin Danielle Zinn vor der Weihnachtspyramide in Crottendorf – einem der Tatorte in ihren Erzgebirgskrimis. Am 26. Februar kommt ihr dritter in den Buchhandel. Bild: Ronny Küttner
In ihrem zweiten Kriminalroman dreht sich alles um einen unscheinbaren Stein mit geheimnisvoller Inschrift.
In ihrem zweiten Kriminalroman dreht sich alles um einen unscheinbaren Stein mit geheimnisvoller Inschrift. Bild: Ronny Küttner
Auch das Räucherkerzenland hat Danielle Zinn längst in ihren Krimis verewigt. Es ist auch Schauplatz ihrer Premierenlesungen.
Auch das Räucherkerzenland hat Danielle Zinn längst in ihren Krimis verewigt. Es ist auch Schauplatz ihrer Premierenlesungen. Bild: Ronny Küttner
Krimiautorin Danielle Zinn vor der Weihnachtspyramide in Crottendorf – einem der Tatorte in ihren Erzgebirgskrimis. Am 26. Februar kommt ihr dritter in den Buchhandel.
Krimiautorin Danielle Zinn vor der Weihnachtspyramide in Crottendorf – einem der Tatorte in ihren Erzgebirgskrimis. Am 26. Februar kommt ihr dritter in den Buchhandel. Bild: Ronny Küttner
In ihrem zweiten Kriminalroman dreht sich alles um einen unscheinbaren Stein mit geheimnisvoller Inschrift.
In ihrem zweiten Kriminalroman dreht sich alles um einen unscheinbaren Stein mit geheimnisvoller Inschrift. Bild: Ronny Küttner
Auch das Räucherkerzenland hat Danielle Zinn längst in ihren Krimis verewigt. Es ist auch Schauplatz ihrer Premierenlesungen.
Auch das Räucherkerzenland hat Danielle Zinn längst in ihren Krimis verewigt. Es ist auch Schauplatz ihrer Premierenlesungen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neuer Krimi „Finsteres Erzgebirge“: Warum es in Crottendorf immer wieder neue Tatorte gibt
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Finsteres Erzgebirge“ heißt der neue Kriminalroman von Autorin Danielle Zinn. Am 26. Februar kommt er in den Handel. Eine echt feurige Angelegenheit.

Mausert sich Crottendorf zum neuen Pilgerort für erzgebirgische Krimifans? Zwar hat das ZDF die knapp 4000 Einwohner zählende Gemeinde, die vor allem durch ihre Räucherkerzenmanufaktur bekannt ist, noch nicht als Schauplatz für seine Reihe der „Erzgebirgskrimis“ entdeckt. Dafür aber Krimiautorin Danielle Zinn. Und ihre Erzgebirgskrimis in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
01.06.2025
4 min.
Erzgebirgskrimi in Crottendorf deckt tödliche Intrigen und Familiengeheimnisse auf
Der neue Roman von Danielle Zinn nimmt die Leser mit auf eine Reise durch dunkle Geheimnisse im Erzgebirge.
Drei Geschwister, drei mysteriöse Todesfälle. Die Premierenlesung zu Danielle Zinns neuem Roman „Glutrotes Erzgebirge“ im Crottendorfer Räucherkerzenland war ausverkauft. Doch es gibt schon neue Pläne.
Mike Baldauf
21.05.2025
3 min.
Erzgebirgskrimi: Warum ein kleines Dorf zum wiederholten Mal zum Tatort wird
Danielle Zinn hat ihren nächsten Erzgebirgskrimi geschrieben. Schauplatz ist erneut Crottendorf.
Danielle Zinn legt mit „Glutrotes Erzgebirge“ ihren nächsten Kriminalroman vor, der erneut mehr als nur einen mysteriösen Fall zu bieten hat. Auch knisternde Erotik.
Antje Flath
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel