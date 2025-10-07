Erzgebirgssparkasse: Neuer Filialleiter für Annaberg-Buchholz

Annaberg
René Uhlmann arbeitet seit 25 Jahren bei dem Kreditinstitut.
Das Filialgebiet Annaberg-Buchholz der Erzgebirgssparkasse hat seit Anfang Oktober mit René Uhlmann (41) einen neuen Leiter. Dabei handelt es sich um das größte Filialgebiet des Kreditinstituts mit den Filialen Annaberg-Buchholz Große Kirchgasse, Annaberg-Buchholz Markt sowie Sehmatal. Betreut werden dabei mehr als 36.000 Kunden, ist einer...
