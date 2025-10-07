Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Übergabe des Staffelstabs: Manuela Willimowski (Vorstandsmitglied), René Uhlmann (neuer Filialleiter), Heike Zitterbart (bisherige Filialleiterin), Kai Grunert (Bereichsleiter Privatkunden)
Übergabe des Staffelstabs: Manuela Willimowski (Vorstandsmitglied), René Uhlmann (neuer Filialleiter), Heike Zitterbart (bisherige Filialleiterin), Kai Grunert (Bereichsleiter Privatkunden) Bild: Erzgebirgssparkasse
Übergabe des Staffelstabs: Manuela Willimowski (Vorstandsmitglied), René Uhlmann (neuer Filialleiter), Heike Zitterbart (bisherige Filialleiterin), Kai Grunert (Bereichsleiter Privatkunden)
Übergabe des Staffelstabs: Manuela Willimowski (Vorstandsmitglied), René Uhlmann (neuer Filialleiter), Heike Zitterbart (bisherige Filialleiterin), Kai Grunert (Bereichsleiter Privatkunden) Bild: Erzgebirgssparkasse
Annaberg
Erzgebirgssparkasse: Neuer Filialleiter für Annaberg-Buchholz
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

René Uhlmann arbeitet seit 25 Jahren bei dem Kreditinstitut.

Das Filialgebiet Annaberg-Buchholz der Erzgebirgssparkasse hat seit Anfang Oktober mit René Uhlmann (41) einen neuen Leiter. Dabei handelt es sich um das größte Filialgebiet des Kreditinstituts mit den Filialen Annaberg-Buchholz Große Kirchgasse, Annaberg-Buchholz Markt sowie Sehmatal. Betreut werden dabei mehr als 36.000 Kunden, ist einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
07.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Brücke wird abgerissen und neu gebaut
Die Stadt Annaberg-Buchholz kündigt weitere Verkehrseinschränkungen an.
Die Arbeiten an der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verzögern sich. Darüber hinaus kündigt die Stadt eine weitere Vollsperrung an.
Babette Zaumseil
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
07.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Nur noch Online-Terminvergabe bei Hauptagentur
Bei der Arbeitsagentur in Annaberg-Buchholz ist auf die Online-Terminvergabe umgestellt worden.
Die Geschäftsstelle Aue hatte bereits im Sommer auf die Online-Vergabe umgestellt.
Babette Zaumseil
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel