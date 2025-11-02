Erzgebirgswort des Jahres 2025 gekürt: „Huscherle“ macht das Rennen

Zum neunten Mal hat der Erzgebirgsverein am Sonntag das beliebteste Erzgebirgswort gesucht. Diesmal ging es um das Motto „Zwischen Schuppen und Garten“. Am Ende war es ganz knapp.

Das Erzgebirgische Mundartwort des Jahres 2025 heißt „Huscherle" – und beschreibt treffend das kleine Feuer, das man im Schuppenofen entzündet. Am Sonntag wurde der Siegerbegriff im Thumer Volkshaus feierlich bekannt gegeben. Rund 300 Gäste verfolgten die spannende Verkündung, die von Musik, Anekdoten und jeder Menge erzgebirgischer...