Es geht hoch her: Der ultimative Überblick für den Männertag im Erzgebirge

Wohin am Männertag? Bollerwagen, Bier und Blasmusik sind vielerorts im Erzgebirge unverzichtbare Utensilien für den Ausflug zu Himmelfahrt. Die „Freie Presse“ hat Tipps, wo Familien und Väter auf ihre Kosten kommen.

Ob ganz in Familie oder in der Männerrunde: Ausflüglern bieten sich am Feiertag jede Menge Möglichkeiten. Die „Freie Presse“ hat Tipps und Infos.