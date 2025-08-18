„Es muss eben erst etwas Schlimmes passieren“ – Mutter im Erzgebirge sorgt sich wegen Straßenverkehr um Kinder

Warum geht es in Scheibenberg, in Dörfel dagegen nicht? Gerade wegen des Schuljahresbeginns treibt diese Frage eine Frau aus dem Schlettauer Ortsteil um, die für ein Tempolimit kämpft. Wie die Chancen dafür stehen.

Mit Blick auf den Schuljahresbeginn ist Doreen Günther aus Dörfel schon wieder angst und bange geworden. Sie sorgt sich um ihre Tochter, die in die 2. Klasse kommt, wie auch um andere Kinder aus dem Schlettauer Ortsteil, die dann wieder Tag für Tag mit dem Bus zur Schule fahren. Mit Blick auf den Schuljahresbeginn ist Doreen Günther aus Dörfel schon wieder angst und bange geworden. Sie sorgt sich um ihre Tochter, die in die 2. Klasse kommt, wie auch um andere Kinder aus dem Schlettauer Ortsteil, die dann wieder Tag für Tag mit dem Bus zur Schule fahren.