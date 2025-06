„Es schmeckt wie zu DDR-Zeiten“ – Eine Schausteller-Dynastie aus dem Erzgebirge und ihre süße Versuchung

Die Annaberger Kät ohne Waffeln ist wie die Kät ohne Regen. Es gehört einfach Beides zusammen. Hinter den Waffeln steht eine Familie, die seit 150 Jahren im Schaustellergeschäft tätig ist.

„505 Jahre Annaberger Kät“ prangt in diesen Tagen auf den Schildern rund um die Bergstadt. Nicht ganz so alt, aber dafür nicht weniger im Erzgebirge verwurzelt, ist der Familienbetrieb Walther. Auf der großen Waffelbäckerei kann man lesen, dass es den Schaustellerbetrieb seit 1875 gibt. „Wir feiern also in diesem Jahr 150-jähriges...