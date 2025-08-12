Fabelhaft frühstücken vorm Fabulix im Erzgebirge – Was zaubern Bäcker und Konditoren?

Entspannt in den Tag starten und schlemmen. Das ist das offene Geheimnis für den Trend zum Frühstück im Café. Zum Märchenfilmfestival in einer Woche werden nicht nur in Annaberg besondere Wünsche wahr.

Das Geschäft mit dem Frühstück boomt. Zum Frühstückstrend im Erzgebirge gehören Genuss, Abwechslung und viel Zeit. Das hat eine aktuelle, nicht repräsentative Umfrage von „Freie Presse" ergeben. „Zuckerbäckers Liebling", „Schlemmerfrühstück" und das klassische „Guten Morgen Frühstück", bei dem von jedem etwas auf die...