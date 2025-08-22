Fabulix im Erzgebirge: Was Besucher begeistert und was sie stört

So wie ein Märchenfilm Zuschauer braucht, kommt auch das Märchenfilmfestival in Annaberg nicht ohne Besucher aus. Doch wie fällt ihr erstes Urteil aus? Und gibt es auch Kritik?

Ritter Hanno muss heute keinen Mittagsschlaf machen. Ausgerüstet mit Schwert, Helm und schickem Umhang möchte der Vierjährige aus Steinbach die Dunkle Gasse erkunden. „Je gruseliger, desto besser“, kommentiert seine Mama Maria Dallinger. Sie hat Hanno und seinen Papa gerade abgeholt, damit die Familie gemeinsam Fabulix in Annaberg-Buchholz... Ritter Hanno muss heute keinen Mittagsschlaf machen. Ausgerüstet mit Schwert, Helm und schickem Umhang möchte der Vierjährige aus Steinbach die Dunkle Gasse erkunden. „Je gruseliger, desto besser“, kommentiert seine Mama Maria Dallinger. Sie hat Hanno und seinen Papa gerade abgeholt, damit die Familie gemeinsam Fabulix in Annaberg-Buchholz...