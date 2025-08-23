Fabulix: Was kostet das Essen beim Märchenfilmfestival?

Wenn beim Festivalbesuch der kleine Hunger kommt: „Freie Presse“-Reporter haben am ersten Tag des Märchenfilmfestivals den Küchenchefs in Annaberg in die Töpfe geschaut. Was gibt’s zu futtern?

Eine Familie und schließlich ein komplettes Dorf macht ein besonderes Töpfchen beim Grimmschen Märchen „Der süße Brei" satt. Gelingt es, wenn Besucher der Fabulix-Märchenstadt Hunger haben, dass alle zufrieden sind? Was genau gibt es beim Märchenfilmfestival in Annaberg-Buchholz zu futtern?