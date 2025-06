Fahrradfahrer in Sehmatal schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein Mercedesfahrer fährt Radfahrer an und macht sich davon.

Ein Jugendlicher (14) war am Donnerstagfrüh gegen 9 Uhr mit einem Fahrrad (Firebird) in Sehmatal auf der Karlsbader Straße in Richtung Sehma unterwegs.. In Höhe einer Oberschule überholte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem roten Mercedes mit gelben Kennzeichen den Fahrradfahrer trotz Gegenverkehrs. Im Zuge dessen kam es zur seitlichen...