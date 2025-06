Familienunternehmen aus Franken investiert Millionen im Erzgebirge

Um flexibler zu produzieren, investiert Büsch in Geyer mehrere Millionen Euro in den Umbau zur Produktionshalle. Wieso bei solchen Entscheidungen die Mitarbeiter auch eingebunden werden.

Büsch Armaturen? Das sind doch die im hellblau gestrichenen Haus in Geyer an der Annaberger Straße. Korrekt. Büsch Armaturen sind aber auch die mit der unscheinbaren Halle an der Ehrenfriedersdorfer Straße. Und in diese hat das Familienunternehmen mehrere Millionen Euro gesteckt – um unabhängiger zu produzieren.