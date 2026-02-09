Annaberg
Die Schuwe Handelsgesellschaft mit Sitz in Schlettau betreibt seit Kurzem den Cranzahler „Nah- und Gut“-Markt. Sie will dort 500.000 Euro investieren. Was die Erzgebirger vorhaben.
Im Frühjahr soll der Umbau eines Supermarktes in Cranzahl beginnen. Das Familienunternehmen Schuwe mit Sitz in Schlettau will den „Nah- und Gut“-Markt Schubert, wie er seit Januar heißt, modernisieren. Seit Jahresbeginn ist die Schuwe Handelsgesellschaft Betreiber des Marktes. Mit Leon Schubert (26) als Leiter übernimmt dort die dritte...
