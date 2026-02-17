Faschingsdienstag: Kita-Kinder ziehen durch Dorf im Erzgebirge

Annaberg
Seit mittlerweile 15 Jahren statten kostümierte Kindergartenkinder aus dem Ort zu Faschingsdienstag Unternehmen im Ort einen Besuch ab.
Die Kita-Kinder lla, Edda, Liddi, Max, Karl (v. l.) von den „Herolder Spatzen“ wissen genau, wie sie an ausreichend Süßigkeiten gelangen. Seit mittlerweile 15 Jahren statten kostümierte Kindergartenkinder aus dem Ort zu Faschingsdienstag Unternehmen im Ort einen Besuch ab. Bei Matthias Feist, Inhaber von Autoteile Feist, helfen sie...
