MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Herolder Spatzen feiern Fasching.
Herolder Spatzen feiern Fasching. Bild: Ronny Küttner
Jäger Karl durfte beim Räderwechsel helfen.
Jäger Karl durfte beim Räderwechsel helfen. Bild: Ronny Küttner
Herolder Spatzen feiern Fasching.
Herolder Spatzen feiern Fasching. Bild: Ronny Küttner
Jäger Karl durfte beim Räderwechsel helfen.
Jäger Karl durfte beim Räderwechsel helfen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Faschingsdienstag: Kita-Kinder ziehen durch Dorf im Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit mittlerweile 15 Jahren statten kostümierte Kindergartenkinder aus dem Ort zu Faschingsdienstag Unternehmen im Ort einen Besuch ab.

Die Kita-Kinder lla, Edda, Liddi, Max, Karl (v. l.) von den „Herolder Spatzen“ wissen genau, wie sie an ausreichend Süßigkeiten gelangen. Seit mittlerweile 15 Jahren statten kostümierte Kindergartenkinder aus dem Ort zu Faschingsdienstag Unternehmen im Ort einen Besuch ab. Bei Matthias Feist, Inhaber von Autoteile Feist, helfen sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
Kinderkrebstag: Erzgebirger sorgen auf Rennstrecke bei 210 km/h für Endorphine pur
 7 Bilder
Im Lexus V8 Star hat Kevin neben Fahrer Daniel Wieberneit Platz genommen – links Anschnaller Frank Ullmann.
Das Herzensprojekt eines Thumers wirkt wie Medizin. „Racecar hilft“ lässt die Sorgen an Krebs erkrankter Kinder und ihrer Familien für einige Stunden vergessen. Was dieses Jahr auf dem Lausitzring geplant ist.
Katrin Kablau
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
18:00 Uhr
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
Mehr Artikel