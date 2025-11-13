Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Festkonzert im Rittersaal im Schloss Schlettau.
Festkonzert im Rittersaal im Schloss Schlettau.
Annaberg
Festkonzert im Rittersaal von Schloss Schlettau
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Musik, Gedichte und Texte sind am Samstag, 15. November, zum Jubiläum des Fördervereins von Schloss Schlettau zu erleben.

Zu einer Zeitreise durch Musik und Literatur lädt das Schloss Schlettau am Samstag, 15. November, im Rittersaal ein: Anlass ist das Jubiläum „30 Jahre Förderverein Schloss Schlettau“. Das Festkonzert beginnt m 19.30 Uhr. Hartmut Schill (Violine) und die Annaberger Kammersolisten mit Katharina Overbeck und Dirk M. A. Bores (Violinen),...
