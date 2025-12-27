Feuer in Altstadthäusern, giftige Chemikalien und ein grausiger Fund: 2025 fordert Feuerwehrleute im Erzgebirge besonders

Annaberg
Sie müssen kühlen Kopf bewahren, wenn für andere die Welt stillzustehen scheint. Beinahe täglich werden Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren alarmiert. Diese Frauen und Männer leisteten Großartiges.
Der Großbrand in Schwarzenberg kurz vor Weihnachten, die monatelange Suche nach einer vermissten Erzgebirgerin, ein ABC-Einsatz an einer Annaberger Schule und in einem Wohngebiet in Aue: Feuerwehrleute im Erzgebirgskreis haben 2025 viele Herausforderungen gemeistert. Unterstützt wurden sie von Polizeibeamten und so manchem Spezialisten. „Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.