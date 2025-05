Feuerwehren im Erzgebirge alarmiert: Brand im Dachstuhl schnell gelöscht

Einsatzort ist am Donnerstagnachmittag Thermalbad Wiesenbad gewesen. Die B 101 musste zeitweise gesperrt werden.

Es hätte viel schlimmer kommen können: Mehrere Feuerwehren sind am Donnerstag gegen 16 Uhr alarmiert worden – wegen eines Dachstuhlbrandes. „Dem schnellen Agieren der Einsatzkräfte ist es zu verdanken, dass der Entstehungsbrand auf dem Spitzboden in einem Mehrfamilienhaus in Thermalbad Wiesenbad schnell gelöscht werden konnte“, sagte...