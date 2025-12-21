Annaberg
90 Einsatzkräfte freiwilliger Feuerwehren verhindern bei einem achtstündigen Einsatz das Ausbreiten des Feuers. Für die Brandursachenermittlung sperrte die Polizei den Bereich. Betroffene dürfen vermutlich am Montag aufs Gelände.
Schock kurz vor Weihnachten. Ein riesiges Feuer am Geyerschen Teich hat Feuerwehrleute am Sonntagmorgen acht Stunden lang in Atem gehalten. Minuten nach der Alarmierung kurz vor 2 Uhr war für die Einsatzkräfte klar: Das wird ein schwieriger Einsatz.
