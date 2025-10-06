Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Bauarbeiten an der Trinkwasserleitung in Bärenstein werden am 10. Oktober beendet.
Die Bauarbeiten an der Trinkwasserleitung in Bärenstein werden am 10. Oktober beendet. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Freie Fahrt im Erzgebirge: Bauarbeiten an der B 95 werden pünktlich abgeschlossen
Redakteur
Von Antje Flath
Der Wasserversorger hat in Bärenstein 240 Meter Versorgungsleitung erneuert. Grund für eine großräumige Umleitung. Und wie sieht es nächstes Jahr aus?

Gute Nachricht für alle Autofahrer auf der Bundesstraße 95: Die Baustelle in Bärenstein, die seit August für eine großräumige Umleitung zwischen Annaberg-Buchholz und Oberwiesenthal sorgt, wird planmäßig am 10. Oktober beendet. Das bestätigt Alexander Jehmlich von der Erzgebirge Trinkwasser GmbH (ETW). Das Unternehmen hat seit Anfang...
