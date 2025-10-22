Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Freizeitbad Greifensteine schließt vorübergehend für einige Tage.
Das Freizeitbad Greifensteine schließt vorübergehend für einige Tage. Bild: Ronny Küttner
Das Freizeitbad Greifensteine schließt vorübergehend für einige Tage.
Das Freizeitbad Greifensteine schließt vorübergehend für einige Tage. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Freizeitbad im Erzgebirge schließt vorübergehend: Das ist der Grund
Redakteur
Von Annett Honscha
Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer bleibt ab Donnerstag vorerst geschlossen. Es ist eine ungeplante Reparatur im Wellenbecken erforderlich. Was Besucher wissen müssen.

Das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer schließt ab Donnerstag vorübergehend. Laut Geschäftsführer Markus Kothe ist eine ungeplante Reparatur im Wellenbecken erforderlich. Dafür muss das Wasser abgelassen werden.
