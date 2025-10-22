Freizeitbad im Erzgebirge schließt vorübergehend: Das ist der Grund

Annaberg
Das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer bleibt ab Donnerstag vorerst geschlossen. Es ist eine ungeplante Reparatur im Wellenbecken erforderlich. Was Besucher wissen müssen.
Das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer schließt ab Donnerstag vorübergehend. Laut Geschäftsführer Markus Kothe ist eine ungeplante Reparatur im Wellenbecken erforderlich. Dafür muss das Wasser abgelassen werden.
