„Friedrich Merz stellt sich im Krieg nicht neben dich“: Schüler im Erzgebirge protestieren gegen neuen Wehrdienst

Während in Berlin die umstrittene Entscheidung gefallen ist, wurde in Annaberg-Buchholz gegen das neue Gesetz demonstriert. Warum eine Schulleiterin Freistellungen befürwortete.

Schülerinnen und Schüler aus dem Erzgebirge haben sich an einem bundesweiten Protest gegen den neuen Wehrdienst beteiligt. Während die umstrittenen Pläne im Bundestag mehrheitlich beschlossen worden sind, demonstrierten rund 100 Teilnehmer, auch wenige Erwachsene darunter, am Freitag auf dem Unteren Kirchplatz in Annaberg-Buchholz. Der Protest...