Frühling im Erzgebirge: Sonne lockt Menschen nach draußen

Am ersten Wochenende nach dem kalendarischen Frühlingsanfang zeigte sich der Sonntag von seiner schönsten Seite. Das blieb nicht ohne Folgen.

Nach einem wettermäßig noch ziemlich durchwachsenen Sonnabend zeigte sich der Sonntag von einer wahrlich frühlingshaften Seite. Das herrliche Wetter und die warmen Sonnenstrahlen lockten die Menschen ins Freie. So herrschte in Drebach Hochbetrieb. Besucher aus nah und fern waren gekommen, um sich den Höhepunkt der diesjährigen Krokusblüte... Nach einem wettermäßig noch ziemlich durchwachsenen Sonnabend zeigte sich der Sonntag von einer wahrlich frühlingshaften Seite. Das herrliche Wetter und die warmen Sonnenstrahlen lockten die Menschen ins Freie. So herrschte in Drebach Hochbetrieb. Besucher aus nah und fern waren gekommen, um sich den Höhepunkt der diesjährigen Krokusblüte...