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Ein Prosit auf den Frühling: Max, Nikolas, Romy, Elina, Roy und Alyona Jentscheck (v. l.) zog es am Sonntag ins Freie. Genauer gesagt, an ihren Lieblingsort an den Schanzen in Geyer. Dort sind sie bei schönem Wetter häufig anzutreffen.
Ein Prosit auf den Frühling: Max, Nikolas, Romy, Elina, Roy und Alyona Jentscheck (v. l.) zog es am Sonntag ins Freie. Genauer gesagt, an ihren Lieblingsort an den Schanzen in Geyer. Dort sind sie bei schönem Wetter häufig anzutreffen. Foto: Sebastian Paul
Ein Prosit auf den Frühling: Max, Nikolas, Romy, Elina, Roy und Alyona Jentscheck (v. l.) zog es am Sonntag ins Freie. Genauer gesagt, an ihren Lieblingsort an den Schanzen in Geyer. Dort sind sie bei schönem Wetter häufig anzutreffen.
Ein Prosit auf den Frühling: Max, Nikolas, Romy, Elina, Roy und Alyona Jentscheck (v. l.) zog es am Sonntag ins Freie. Genauer gesagt, an ihren Lieblingsort an den Schanzen in Geyer. Dort sind sie bei schönem Wetter häufig anzutreffen. Foto: Sebastian Paul
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Annaberg
Frühling im Erzgebirge: Sonne lockt Menschen nach draußen
Von unseren Reportern
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Am ersten Wochenende nach dem kalendarischen Frühlingsanfang zeigte sich der Sonntag von seiner schönsten Seite. Das blieb nicht ohne Folgen.

Nach einem wettermäßig noch ziemlich durchwachsenen Sonnabend zeigte sich der Sonntag von einer wahrlich frühlingshaften Seite. Das herrliche Wetter und die warmen Sonnenstrahlen lockten die Menschen ins Freie. So herrschte in Drebach Hochbetrieb. Besucher aus nah und fern waren gekommen, um sich den Höhepunkt der diesjährigen Krokusblüte...
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