Funkelndes Spektakel im Erzgebirge: Wenn Feuerwerker mit Pyrotechnikshows verzaubern

Schon vor dem Jahreswechsel wird es am Himmel über dem Erzgebirge bunt und laut. Feuerwerksvorführungen ziehen alljährlich tausende Besucher in ihren Bann. Wann und wo sie stattfinden.

Raketen, Batterien, Vulkane, Kreisel: Die Vielfalt des Silvesterfeuerwerks ist groß. Der offizielle Verkauf in diesem Jahr beginnt am 29. Dezember. Was dabei 2025 angesagt ist, kann man sich aber schon vorher ansehen – bei den traditionellen Pyrotechnikshows, zu denen Feuerwerker aus dem Erzgebirge an verschiedene Orte einladen. Die kunstvollen...