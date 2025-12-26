MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die alljährliche große Pyrotechnikshow der Firma Blackboxx Fireworks im Marienberger Ortsteil Kühnhaide lockt tausende Besucher auf den Erzgebirgskamm.
Die alljährliche große Pyrotechnikshow der Firma Blackboxx Fireworks im Marienberger Ortsteil Kühnhaide lockt tausende Besucher auf den Erzgebirgskamm. Bild: Kristian Hahn
Der Kretschamer Feuerzauber findet dieses Jahr am 27. Dezember statt.
Der Kretschamer Feuerzauber findet dieses Jahr am 27. Dezember statt. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Stephan Boden ist Chef von Colorful Pyro aus Burkhardtsdorf.
Stephan Boden ist Chef von Colorful Pyro aus Burkhardtsdorf. Bild: Ralf Wendland
Die alljährliche große Pyrotechnikshow der Firma Blackboxx Fireworks im Marienberger Ortsteil Kühnhaide lockt tausende Besucher auf den Erzgebirgskamm.
Die alljährliche große Pyrotechnikshow der Firma Blackboxx Fireworks im Marienberger Ortsteil Kühnhaide lockt tausende Besucher auf den Erzgebirgskamm. Bild: Kristian Hahn
Der Kretschamer Feuerzauber findet dieses Jahr am 27. Dezember statt.
Der Kretschamer Feuerzauber findet dieses Jahr am 27. Dezember statt. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Stephan Boden ist Chef von Colorful Pyro aus Burkhardtsdorf.
Stephan Boden ist Chef von Colorful Pyro aus Burkhardtsdorf. Bild: Ralf Wendland
Annaberg
Funkelndes Spektakel im Erzgebirge: Wenn Feuerwerker mit Pyrotechnikshows verzaubern
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon vor dem Jahreswechsel wird es am Himmel über dem Erzgebirge bunt und laut. Feuerwerksvorführungen ziehen alljährlich tausende Besucher in ihren Bann. Wann und wo sie stattfinden.

Raketen, Batterien, Vulkane, Kreisel: Die Vielfalt des Silvesterfeuerwerks ist groß. Der offizielle Verkauf in diesem Jahr beginnt am 29. Dezember. Was dabei 2025 angesagt ist, kann man sich aber schon vorher ansehen – bei den traditionellen Pyrotechnikshows, zu denen Feuerwerker aus dem Erzgebirge an verschiedene Orte einladen. Die kunstvollen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
17:00 Uhr
12 min.
Wann und wo im Erzgebirge zu Weihnachten die Gottesdienste stattfinden: Die Termine im Überblick
Die Kirchen sind zum Weihnachtsfest im Erzgebirge besonders festlich geschmückt.
Für viele ist der Kirchenbesuch fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Gottesdienste und Christmetten im Erzgebirge an den Weihnachtsfeiertagen.
unserer Redaktion
11.12.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt, Kinderadvent, Bergparade: Wohin ein Ausflug im Erzgebirge am dritten Advent lohnt
Zahlreiche Trachtenträger und Bergmusikanten ziehen am Wochenende wieder bei der Bergparade durch Marienberg.
Was ist los am dritten Adventswochenende? „Freie Presse“ gibt sechs Empfehlungen, wohin sich ein Abstecher mit der Familie lohnt. Darunter befindet sich ein Weihnachtsmarkt, der als Geheimtipp gilt.
unseren Redakteuren
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Mehr Artikel