Silvesterfeuerwerk: Was in diesem Jahr im Erzgebirge besonders gefragt ist

Marienberg
Kurz vor Silvester füllen sich die Verkaufslager. Was zwei Experten aus dem Erzgebirge beobachten, sagt viel darüber aus, wie sich das private Feuerwerk verändert – und vor welchen Herausforderungen die Branche steht.
In wenigen Tagen ist Silvester – und die Feuerwerke werden größer, länger und choreografierter. Auffällig ist in diesem Jahr vor allem ein Trend, der sich weiter verfestigt: weg von einzelnen Knallkörpern hin zu großen, vernetzten Effekten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.