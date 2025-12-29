MENÜ
Andreas Voigt, Geschäftsführer der Backboxx Fireworks GmbH, trägt ein Verbundfeuerwerk auf der Schulter.
Andreas Voigt, Geschäftsführer der Backboxx Fireworks GmbH, trägt ein Verbundfeuerwerk auf der Schulter. Bild: Jan Görner
Pyrotechniker Falk Friedrich aus Kretscham beim Vorbereiten eines Feuerwerks.
Pyrotechniker Falk Friedrich aus Kretscham beim Vorbereiten eines Feuerwerks. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Andreas Voigts Sohn David gehört zum Team bei Blackboxx Fireworks. Hier bereitet er die Produkte aus Kühnhaide für den Versand vor.
Andreas Voigts Sohn David gehört zum Team bei Blackboxx Fireworks. Hier bereitet er die Produkte aus Kühnhaide für den Versand vor. Bild: Jan Görner
Marienberg
Silvesterfeuerwerk: Was in diesem Jahr im Erzgebirge besonders gefragt ist
Von Kjell Riedel und Jan Görner
Kurz vor Silvester füllen sich die Verkaufslager. Was zwei Experten aus dem Erzgebirge beobachten, sagt viel darüber aus, wie sich das private Feuerwerk verändert – und vor welchen Herausforderungen die Branche steht.

In wenigen Tagen ist Silvester – und die Feuerwerke werden größer, länger und choreografierter. Auffällig ist in diesem Jahr vor allem ein Trend, der sich weiter verfestigt: weg von einzelnen Knallkörpern hin zu großen, vernetzten Effekten.
