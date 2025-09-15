„Fußballbude“ im Erzgebirge wird zum Theatersaal

Annaberg
Mit dem Stück „Barbara Uttmann – Ein Leben für Erz & Spitze“ feierte ein Elterleiner Verein im Frühjahr einen großen Erfolg. Nun gibt es zwei weitere Aufführungen.
Nach der ausverkauften Premiere von „Barbara Uttmann – Ein Leben für Erz & Spitze“ im April will der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein weiteren Menschen die Chance geben, das Figurentheaterstück von Gunnar Rug über die außergewöhnliche Erzgebirgerin zu sehen. Deshalb lädt der Verein für den 15. und den 22. Oktober zu zwei...
