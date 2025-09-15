Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In dem Stück über Barbara Uttmann kommen handgefertigte Figuren zum Einsatz.
In dem Stück über Barbara Uttmann kommen handgefertigte Figuren zum Einsatz. Bild: Tomas Havel/Förderverein
In dem Stück über Barbara Uttmann kommen handgefertigte Figuren zum Einsatz.
In dem Stück über Barbara Uttmann kommen handgefertigte Figuren zum Einsatz. Bild: Tomas Havel/Förderverein
Annaberg
„Fußballbude“ im Erzgebirge wird zum Theatersaal
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Stück „Barbara Uttmann – Ein Leben für Erz & Spitze“ feierte ein Elterleiner Verein im Frühjahr einen großen Erfolg. Nun gibt es zwei weitere Aufführungen.

Nach der ausverkauften Premiere von „Barbara Uttmann – Ein Leben für Erz & Spitze“ im April will der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein weiteren Menschen die Chance geben, das Figurentheaterstück von Gunnar Rug über die außergewöhnliche Erzgebirgerin zu sehen. Deshalb lädt der Verein für den 15. und den 22. Oktober zu zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:23 Uhr
3 min.
Unicredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild)
Unicredit-Chef Andrea Orcel lässt sich vom Widerstand in Deutschland nicht stoppen und sorgt bei der Commerzbank weiter für Unruhe. Eine Übernahme des Dax-Konzerns ist nicht vom Tisch.
25.08.2025
2 min.
Airbag-Hersteller aus dem Erzgebirge hilft bei Turnhallen-Sanierung
Michael Kurt und Castellano Vincenzo von der Firma Joyson helfen beim Sanieren der Turnhalle.
Mitarbeiter des Elterleiner Werks der Joyson Safety Systems Sachsen GmbH sind derzeit außerhalb ihrer eigentlichen Jobs tätig. Was es damit auf sich hat.
Kjell Riedel
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
14.04.2025
2 min.
Ausverkaufte Premiere im Erzgebirge – Nun soll Tour folgen
Diese Szene zeigt in der Mitte Barbara Uttmann und ihren Mann Christoph.
Ein Puppentheaterstück über eine legendäre Frau und Unternehmerin ist am Wochenende erstmals in Elterlein gezeigt worden. Für den Förderverein Barbara-Uttmann-Haus ein großer Erfolg.
Kjell Riedel
Mehr Artikel