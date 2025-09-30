Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Richard Vardigans kommt mit „Oper mal anders“ nach Annaberg.
Richard Vardigans kommt mit „Oper mal anders“ nach Annaberg.
Annaberg
Ganz ohne Orchester: „Don Giovanni“ in Annaberg „mal anders“ aufgeführt
Von Jakob Nützler
Richard Vardigans erklärt und spielt Mozarts Oper, aber ohne Orchester und Sänger – am 10. Oktober im Kulturzentrum „Erzhammer“ in Annaberg-Buchholz.

Das Kulturzentrum „Erzhammer“ wird zum Opernhaus der anderen Art: Am Freitag, 10. Oktober, kehrt Richard Vardigans 19.30 Uhr mit seinem Format „Oper mal anders“ nach Annaberg-Buchholz zurück. Im Zentrum: Mozarts „Don Giovanni“. Nur gibt es keine Sänger, kein Orchester, kein Bühnenbild. Stattdessen führt Vardigans, bekannter...
