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Marcel Reimann im Gespräch mit dem Nachwuchs: Praktikantin Heidi Mehner, Azubi Max Müller und die vielleicht künftigen Auszubildenden Dora Leistner und Leni Neubert.
Marcel Reimann im Gespräch mit dem Nachwuchs: Praktikantin Heidi Mehner, Azubi Max Müller und die vielleicht künftigen Auszubildenden Dora Leistner und Leni Neubert. Foto: Ronny Küttner
Sie kümmern sich im Elldus Resort um Auszubildende und Stammpersonal: Jessica Rusch (l.) und Mareike Bergelt.
Sie kümmern sich im Elldus Resort um Auszubildende und Stammpersonal: Jessica Rusch (l.) und Mareike Bergelt. Foto: Ronny Küttner
Das Interesse an den Ausbildungsplätze im Elldus Resort und dem dazugehörigen Restaurant ist groß.
Das Interesse an den Ausbildungsplätze im Elldus Resort und dem dazugehörigen Restaurant ist groß. Foto: Ronny Küttner
Marcel Reimann im Gespräch mit dem Nachwuchs: Praktikantin Heidi Mehner, Azubi Max Müller und die vielleicht künftigen Auszubildenden Dora Leistner und Leni Neubert.
Marcel Reimann im Gespräch mit dem Nachwuchs: Praktikantin Heidi Mehner, Azubi Max Müller und die vielleicht künftigen Auszubildenden Dora Leistner und Leni Neubert. Foto: Ronny Küttner
Sie kümmern sich im Elldus Resort um Auszubildende und Stammpersonal: Jessica Rusch (l.) und Mareike Bergelt.
Sie kümmern sich im Elldus Resort um Auszubildende und Stammpersonal: Jessica Rusch (l.) und Mareike Bergelt. Foto: Ronny Küttner
Das Interesse an den Ausbildungsplätze im Elldus Resort und dem dazugehörigen Restaurant ist groß.
Das Interesse an den Ausbildungsplätze im Elldus Resort und dem dazugehörigen Restaurant ist groß. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Gastronomie im Erzgebirge: Wo Nachwuchs-Köche mit Leidenschaft begeistert werden
Redakteur
Von Antje Flath
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Seit zehn Jahren gibt es im Erzgebirgskreis bei Köchen regelmäßig mehr freie Ausbildungsstellen als Bewerber. Ein Problem in der gesamten Branche. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Marcel Reimann ist Koch mit Leib und Seele. 1998 hat er seine Lehre begonnen. Über die Stationen Görlitz und Dresden hat es ihn ins Erzgebirge verschlagen – ins Elldus-Resort nach Oberwiesenthal. Das war im Mai 2007. Seit 2009 ist er dort Küchenchef. Und seither hat sich viel verändert. Das einstige Ristorante „Don Alfredo“ hat sich ins...
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