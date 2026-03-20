Gastronomie im Erzgebirge: Wo Nachwuchs-Köche mit Leidenschaft begeistert werden

Annaberg
Seit zehn Jahren gibt es im Erzgebirgskreis bei Köchen regelmäßig mehr freie Ausbildungsstellen als Bewerber. Ein Problem in der gesamten Branche. Doch es gibt auch Ausnahmen.
Marcel Reimann ist Koch mit Leib und Seele. 1998 hat er seine Lehre begonnen. Über die Stationen Görlitz und Dresden hat es ihn ins Erzgebirge verschlagen – ins Elldus-Resort nach Oberwiesenthal. Das war im Mai 2007. Seit 2009 ist er dort Küchenchef. Und seither hat sich viel verändert. Das einstige Ristorante „Don Alfredo“ hat sich ins...
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